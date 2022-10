Z Vivinim skladom v podporo ženskam iz socialno šibkejših okolij

Ljubljana, 21. oktobra - Ob prvi obletnici sodelovanja so Tuš drogerije v dobrodelni Vivin sklad v podporo izobraževanju žensk prispevale dodatnih 5950 evrov. Tako so od zagona dobrodelnega projekta Drobne stvari lahko pustijo velike sledi v podporo ženskam na poti do želene izobrazbe namenili že 10.950 evrov, so sporočili Lions kluba Ljubljana Viva.