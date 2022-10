Novomeška Termotehnika prevzela podjetje Mago

Novo mesto, 21. oktobra - Novomeška družba Termotehnika, ki se ukvarja s prodajo cevnih inštalacij, ogrevanja in kopalnic, je prevzela sežansko podjetje Mago, katere dejavnost zajema prodajo ogrevalne tehnike ter inštalacijskega materiala, so danes sporočili iz Termotehnike. Za združitev so se odločili zaradi močnejšega nastopa na trgu in večjega nabora izdelkov.