V prometni nesreči v Mariboru lažje poškodovan otrok, policije išče povzročiteljico in očividce

Maribor, 21. oktobra - Na križišču Ribiške ulice in Koroške ceste v Mariboru se je zjutraj okoli 7.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen otrok na kolesu in neznana voznica osebnega avtomobila sive barve. Otrok se je v nesreči lažje poškodoval, policija pa išče voznico in morebitne očividce, so sporočili s Policijske uprave Maribor.