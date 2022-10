Letošnja letina hmelja na ravni lanske, povpraševanje še ni na predkoronski ravni

z dodatnimi izjavami ministrice Irene Šinko v zadnjih treh odstavkih

Žalec, 21. oktobra - Slovenski hmeljarji so letos pridelali okrog 2500 ton hmelja, kar je skoraj toliko kot lani. Kot je v današnji izjavi v Žalcu povedal direktor Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Bojan Cizej, pa na prodajo še vedno vpliva covidna kriza, ki je prinesla manjšo prodajo piva in posledično manjše povpraševanje po hmelju.