Srbija uvedla vizume za Burundi in Tunizijo, Bruselj in Ljubljana to pozdravila

Beograd/Ljubljana, 21. oktobra - Srbska vlada je v četrtek sprejela odločitev o odpravi brezvizumskega režima za Tunizijo in Burundi, kar so v Bruslju že pozdravili kot pomemben korak pri uskladitvi z vizumsko politiko EU. Odločitev je danes pozdravila tudi Slovenija, ki je izpostavila, da je do tega prišlo tudi zaradi slovenskih pozivov k ureditvi vprašanja.