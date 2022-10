V Španskih borcih plesna oda Jurija Konjarja in Mirjane Medojević

Ljubljana, 23. oktobra - V Španskih borcih bo drevi premiera t.i. plesne ode Jurija Konjarja in Mirjane Medojević z naslovom Poka, ki je nastala v produkciji DUM Društva Umetnikov. To je prva skupna, so-avtorska kreacija plesalca in koreografa Konjarja in gledališke režiserke, dramatičarke in performerke Mirjane Medojević.