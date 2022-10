Predsedniška kampanja v zadnji etapi, svoje bodo v nedeljo povedali volivci

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 21. oktobra - Predsedniškim kandidatom se izteka čas za nagovarjanje volivcev, na voljo imajo le še nekaj ur. V kampanji so sicer poskušali prepričati predvsem z nastopi na soočenjih in delom na terenu, svoje pa bodo v nedeljo povedali še volivci. Po mnenju analitika Andraža Zorka in politologa Tomaža Deželana je kakšen preobrat še možen, a je manj verjeten.