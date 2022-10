Murskosoboški kriminalisti prijeli Madžara, ki je vlamljal v hiše

Murska Sobota, 21. oktobra - Kriminalisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota so na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, ki je izdalo sodišče na Madžarskem, minuli teden na območju Lendave izsledili in prijeli državljana Madžarske, ki je vlamljal v stanovanjske hiše, osumljen pa je tudi drugih kaznivih dejanj z elementi nasilja, so sporočili.