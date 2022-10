Po oceni Levice ločen plačni steber za zdravnike korak na poti do uničenja enotnega plačnega sistema

Ljubljana, 21. oktobra - V Levici so kritični do sporazuma med sindikatom Fides in vlade, ki predvideva oblikovanje ločenega plačnega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema javnega sektorja. Poudarili so, da ne nasprotujejo pozivom k prenovitvi plačnega sistema in željam mladih zdravnikov po dvigu plač, a so proti povečevanju plačnih nesorazmerij v zdravstvu.