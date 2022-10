Bundestag omogočil dodatno zadolževanje za omejitev cen energentov

Berlin, 21. oktobra - Nemški bundestag je odobril dodatno zadolžitev za izvedbo načrtov vladajoče koalicije za zaščito gospodinjstev in podjetij pred posledicami visokih cen energije. Ti načrti so ocenjeni na največ 200 milijard evrov. Opozicija je kritična, ker je zadolževanje odobreno, preden so znani konkretni ukrepi. Do njega obenem prihaja zunaj zveznega proračuna.