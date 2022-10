V BiH sedem bosanskih Srbov obsodili zaradi vojnih zločinov v Štrpcih

Sarajevo, 21. oktobra - Sodišče Bosne in Hercegovine je danes zaradi vojnih zločinov proti civilistom na po 13 let zapora obsodilo sedem bivših pripadnikov paravojaških enot bosanskih Srbov. Obsojeni so zaradi sodelovanja pri ugrabitvi, zlorabah in umoru 20 potnikov z vlaka v kraju Štrpci blizu Višegrada v BiH februarja 1993.