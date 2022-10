Na svetovni dan jabolk v Sloveniji za pokušino na voljo šest ton jabolk

Ljubljana, 21. oktobra - Danes je svetovni dan jabolk, katerega namen je spomniti na bogato paleto sort jabolk ter poudariti številne prednosti in koristi, ki jih jabolka prinašajo za zdravje ljudi. Na šestih lokacijah po Sloveniji je za pokušino danes na voljo šest ton jabolk, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.