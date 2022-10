Večnacionalna bojna skupina zveze Nato na Slovaškem pripravljena na odvračanje ruske agresije

pripravil Robert Petrovič

Lešť, 22. oktobra - Večnacionalna bojna skupina zveze Nato na Slovaškem, v kateri sodeluje tudi Slovenska vojska, je pripravljena na odvračanje ruske agresije. Poveljniki nacionalnih kontingentov, so ta teden medijem, tudi STA, potrdili pripravljenost na izvajanje nalog in zagotovili, da lahko v primeru grožnje bojno skupino hitro in znatno okrepijo.