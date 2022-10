Na celjskem sodišču zaslišali prve priče v zvezi s prenovo petega bloka Teša

Celje, 21. oktobra - Z zaključkom zagovora Uroša Rotnika in zaslišanjem prvih prič se je na celjskem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Teš, v sklopu, ki zajema rekonstrukcijo kotla bloka 5. Rotnik in nekdanji zaposleni v Alstomu Josef Reisel sta že prejšnji teden zavrnila očitke za zlorabo položaja pri izbiri izvajalca za obnovo kotla in sklenitvi dveh aneksov.