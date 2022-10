Na Vodnikovi domačiji festival angažiranega pisanja

Ljubljana, 22. oktobra - Na Vodnikovi domačiji bo danes in v nedeljo potekal Festival angažiranega pisanja Itn. Festival povezuje uveljavljene avtorje, urednike, aktiviste, dijake in študente k razmišljanju o družbeno perečih vprašanjih. Letos so se osredotočili na glasove, ki jih navadno ne slišimo, na feminizem in duševne stiske mladih.