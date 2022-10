Zaradi del polovična zapora na cesti Spodnja Idrija-Godovič

Idrija, 24. oktobra - Na cesti Spodnja Idrija-Godovič se bodo na odseku od Cestne baze Idrija do približno 500 metrov pred galerijo Jelični vrh danes začela dela za zaščito pred padajočim kamenjem. Promet bo predvidoma do 22. decembra potekal izmenično enosmerno, potrebne bodo tudi kratke popolne zapore.

Kot so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo, bo promet na odseku do 22. decembra potekal izmenično enosmerno. Zaradi poseka dreves bodo potrebne tudi do 15-minutne popolne zapore, ki pa ne bodo v času prometnih konic in rednih avtobusnih linij.

V okviru del bodo postavili podajno-lovilne ograje, skalne brežine pokrili z visokonatezno jekleno mrežo, nevarne sklane bloke stabilizirali z visokonatezno jekleno mrežo, brežine stabilizirali s sidranim težkim pocinkanim pletivom in podzidali previs.

Dela, ki so vredna 5,9 milijona evrov, bodo zaključena predvidoma spomladi 2023.