Spremenjen začasni prometni režim na Lentu

Maribor, 23. oktobra - V okviru obnove Lenta, ki se je začela poleti, bodo prihodnji teden tam znova nekoliko spremenili prometni režim. Ves promet med Ribiško ulico in Ulico kneza Koclja bo po novem potekal po enem voznem pasu iz smeri zahoda proti vzhodu, torej od Ribiške ulice do parkirišč pod Titovim mostom, so sporočili z občine.