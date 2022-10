Italijanska desnica Mattarello pozvala, naj imenuje Meloni za premierko

Rim, 21. oktobra - Italijanski predsednik Sergio Mattarella je danes na Kvirinalu sprejel voditelje treh desnih strank, ki so slavile na septembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Italiji. Vodja Bratov Italije Giorgia Meloni je po pogovorih, ki so trajali le dobrih deset minut, povedala, da so predsednika prosili, naj jo imenuje za premierko.