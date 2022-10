Evropska pobuda za mesta objavila nov razpis za 50 milijonov evrov

Ljubljana, 21. oktobra - Evropska pobuda za mesta je prejšnji teden objavila razpis v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in zmogljivostim mest za izgradnjo trajnostnega razvoja. Razpis, namenjen projektom, ki bodo gonilo preobrazbe v mestih in bodo imeli potencial ustvarjanja naložb, je odprt do sredine januarja, je objavilo kulturno ministrstvo.