Atene, 21. oktobra - Grška obalna straža je danes sporočila, da je s čolna, ki ga je južno od polotoka Peloponez zajelo razburkano morje, rešila 75 migrantov, od tega 69 moških in šest žensk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodali so, da so vsi rešeni v dobrem zdravstvenem stanju.