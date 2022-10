V okviru GZS ustanovljeno Združenje za žgane pijače

Ljubljana, 21. oktobra - V okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije je bilo ustanovljeno Združenje za žgane pijače. Cilji združenja so koordinirano delovanje, potrjevanje in dvig kakovosti, spremljanje trendov in zagotavljane tehnološkega razvoja, poudarek pa bo tudi na dvigu kulture pitja žganih pijač, so sporočili iz zbornice.