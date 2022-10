Evropske borze danes izgubile že vse četrtkove dobitke

Frankfurt, 21. oktobra - Evropske borze so zadnji dan trgovalnega tedna začele v minusu in so že izgubile vse, kar so v četrtek pridobile. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi dogajanja v Veliki Britaniji, kjer je v četrtek po le 45 dneh na položaju odstopila premierka Liz Truss. Premlevajo tudi dogovor EU s področja energetike. Evro je tik pod izhodiščem.