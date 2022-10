V Celju sedmi festival domoznanstva Domfest

Celje, 21. oktobra - V Celju danes poteka sedmi festival domoznanstva Domfest, ki ga je pripravila Osrednja knjižnica Celje z osrednjimi območnimi knjižnicami in Sekcijo za domoznanstvo in kulturno dediščino. Popoldne bodo podelili Goropevškove nagrade za uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine. Letošnja nagrajenca sta Silvo Grmovšek in Vili Rezman.