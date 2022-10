V Brežicah dva izzivalca župana Ivana Molana

Brežice, 21. oktobra - Z županom Ivanom Molanom, kandidatom s podpisi volivcev, ki Občino Brežice vodi v zadnjih štirih in pol mandatih, se bosta za župansko mesto pomerila dva kandidata. To sta kandidat s podpisi volivcev Igor Zorčič in skupna kandidatka Gibanja Svoboda, SD, Levice in DeSUS Mojca Florjanič.