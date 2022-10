Med podravskimi podjetji leta Impol, Filo in Stela haus

Maribor, 21. oktobra - V dvorani Narodnega doma Maribor so v četrtek zvečer razglasili najboljša podjetja podravske regije v letu 2021. Podjetje Večer mediji in Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) sta v sodelovanju s Prvo bonitetno agencijo Ebonite.si podelila častne nazive podjetjem Impol, Filo, Digitalna slikovna diagnostika, Stela haus in Aluminium Kety Emmi.