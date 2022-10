Nejc Vidmar odslej pri Muri

Murska Sobota, 21. oktobra - Slovenski nogometni vratar Nejc Vidmar je okrepil Muro, so iz kluba sporočili na uradni spletni strani. Nekdanji vratar Olimpije in Domžal bo zaostril konkurenco pri črno-belih po četrtkovi sporazumni prekinitvi pogodbe z Matkom Obradovićem. Vidmar je pogodbo podpisal do konca sezone 2022/23.