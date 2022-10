LPR terja ukrepanje zaradi sporazuma z razrešenim direktorjem Energetike

Maribor, 21. oktobra - Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) in njena kandidatka za županjo Mestne občine Maribor Lidija Divjak Mirnik pozivata župana Sašo Arsenoviča k ukrepanju po razkritju sporazuma med Javnim holdingom Maribor in nekdanjim direktorjem Energetike Maribor Alanom Percem. Menijo, da so bili Mariborčani s tem oškodovani.