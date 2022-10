Kandidat SLS in Naše dežele za mariborskega župana Miha Recek postavlja na prvo mesto ceste

Maribor, 21. oktobra - Kandidat SLS in Naše dežele za župana Mestne občine Maribor je trenutni samostojni mestni svetnik Miha Recek. Na prvo mesto postavlja ureditev cest, izgradnjo manjkajoče kanalizacije in vodovoda ter razvoj vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. V primeru izvolitve napoveduje letno več milijonov evrov vlaganj v ceste.