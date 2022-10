Ljubljana, 21. oktobra - Današnjega obiska v Kanalski dolini se bo udeležila državna sekretarka na uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar (in NE minister Matej Arčon, kot je bilo prvotno sporočeno). Ob 11.30 bo imela državna sekretarka izjavo za medije na Trgu Latteria 1 v Ukvah, so sporočili iz urada.