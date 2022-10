Američani bodo ob kongresnih volitvah odločali tudi o odpravi suženjstva

New York, 21. oktobra - Volivci v ameriških zveznih državah Alabama, Louisiana, Oregon, Tennessee in Vermont bodo ob novembrskih kongresnih volitvah na referendumih odločali tudi o odpravi suženjstva. To je bilo v ZDA ukinjeno pred 150 leti s 13. amandmajem k ameriški ustavi, a kot neprostovoljno služenje ostaja dovoljeno v 20 zveznih državah, ko gre za delo v zaporu.