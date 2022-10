Voditelji EU naj bi nekoliko zbližali stališča glede energetskih ukrepov

Bruselj, 20. oktobra - Voditelji držav članic EU so nocoj v Bruslju po neuradnih informacijah nekoliko zbližali stališča o nadaljnjih ukrepih za soočanje z energetsko draginjo. Zaenkrat so sicer opravili zgolj prvi krog razprave, v katerem se je pokazalo, da so članice razdeljene na tri tabore.