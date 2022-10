Kandidati za naslednika Liz Truss morajo zbrati vsaj sto poslanskih glasov podpore

London, 20. oktobra - Kandidati za naslednika britanske premierke Liz Truss morajo do ponedeljka zbrati sto glasov podpore med konservativnimi poslanci, je po odstopu predsednice vlade danes sporočil vodja t. i. odbora 1922 Graham Brady. Kot poroča BBC, to pomeni, da se bodo za vodenje stranke - in s tem vlade - lahko potegovali največ trije kandidati.