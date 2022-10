Vlada sprejela predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Ljubljana, 20. oktobra - Vlada je danes dopisni seji sprejela predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Predlog so pripravili na podlagi ugotovljenih neskladnosti med ukrepi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter standardi projektne skupine za finančno ukrepanje, so sporočili iz vlade.