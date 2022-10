V Logatcu postavitev temeljnega kamna za gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu

Logatec, 20. oktobra - V Logatcu so danes položili temeljni kamen za gradnjo težko pričakovanega prizidka k zdravstvenemu domu. V pritličju novega objekta bo nove in sodobnejše prostore dobila lekarna, nadstropje in mansarda pa bosta namenjena širitvi zdravstvenega doma. Prizidek bodo končali prihodnjo jesen, ocenjena vrednost investicije znaša okoli tri milijone evrov.