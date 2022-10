Policija preiskuje napad na osnovnošolca za Bežigradom v Ljubljani

Ljubljana, 20. oktobra - Policija "z vso skrbnostjo" preiskuje primer medvrstniškega nasilja na območju Policijske postaje Ljubljana Bežigrad minuli teden, ko je skupina napadla osnovnošolca, so navedli ljubljanski policisti. A ker preiskava še poteka in so vpleteni mladoletniki, ne morejo pojasnjevati podrobnosti.