Glava solate je zdržala dlje od britanske premierke Liz Truss

London, 20. oktobra - Britanski časnik Daily Star je minuli petek na platformi Youtube objavil neprekinjen 24-urni prenos v živo, v katerem so zraven fotografije britanske premierke Liz Truss postavili glavo solate in gledalce vprašali, "katera bo prej ovenela". Danes so po odstopu Trussove tudi prejeli odgovor - solata je na zadovoljstvo gledalcev zmagala.