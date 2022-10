V Kostanjevici na Krki skupinska hrvaško-slovenska razstava Transformacija lesa

Kostanjevica na Krki, 21. oktobra - V Galeriji Božidarja Jakca - Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 18. uri odprli skupinsko razstavo Transformacija lesa, ki so jo v prvič predstavili v Nacionalnem muzeju moderne umetnosti v Zagrebu. Razstava prinaša likovna dela v lesu več osrednjih hrvaških in slovenskih umetnikov 20. in 21. stoletja.