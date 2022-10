Beograd, 20. oktobra - Košarkarji Krke so bili uspešni tudi na drugi tekmi prvega turnirja lige Aba v Zlatiborju. Po prepričljivi uvodni zmagi proti Sparsu iz Bosne in Hercegovine so danes v zadnji četrtini strli odpor Sloge in slavili s 73:67 (20:14, 39:43, 59:56).