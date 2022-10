Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 20. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,83 odstotka in trgovanje sklenil pri 991,56 točke. V prvi kotaciji so največjo rast beležile Petrolove in Krkine delnice. Slednje so bile danes tudi najprometnejše. Vlagatelji so sicer opravili za 716.700 evrov poslov.