American Airlines v četrtletju z rekordnimi prihodki

New York, 20. oktobra - Ameriška letalska družba American Airlines je v četrtletju do konca septembra vknjižila 483 milijonov dolarjev (493,23 milijona evrov) čistega dobička, s čimer ga je na letni ravni več kot podvojila. Prihodki družbe so medletno poskočili za 50 odstotkov na 13,5 milijarde dolarjev (13,79 milijarde evrov), kar predstavlja rekorden četrtletni znesek.