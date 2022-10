Evropski parlament za zavračanje potnih listin, ki jih je Rusija izdala na zasedenih ozemljih v Ukrajini in Gruziji

Strasbourg, 20. oktobra - Evropski parlament je danes predlagal, da naj EU ne priznava veljavnosti potnih dokumentov, ki jih je na zasedenih območjih v Ukrajini in Gruziji izdala Rusija. Ob tem so poslanci poudarili, da je ruska priključitev Krima in štirih ukrajinskih regij nezakonita, obsodili pa so tudi rusko priznanje samostojnosti Južne Osetije in Abhazije.