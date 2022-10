Med novostmi Slovenske matice tudi Venu Pilonu posvečena monografija

Ljubljana, 20. oktobra - Pri Slovenski matici so izdali in danes predstavili monografijo, posvečeno Venu Pilonu z naslovom Zagledal sem se sredi dveh ozvezdij, ki sta jo zasnovala Miklavž Komelj in Irene Mislej, knjigo 100 pesmi Ericha Frieda Je kar je pravi ljubezen, delo Vesne Mikolič Ali bereš Cankarja? in Idrijsko knjigo, ki jo je uredila Milanka Trušnovec.