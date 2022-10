Balinarji na SP z visokimi cilji

Ljubljana, 20. oktobra - Moško člansko balinarsko reprezentanco med 31. oktobrom in 6. novembrom v Mersinu v Turčiji čaka svetovno prvenstvo. Selektor Davor Janžič je v Ljubljani predstavil seznam potnikov. Slovenijo bodo zastopali Jure Kozjek, Dejan Tonejc, Anže Petrič, Marko Švara, Erik Čeh in Gašper Povh. Cilji so tako kot vedno visoki.