Ob današnjem dnevu ZN o nesmislu vojn in sovraštva

Slovenj Gradec, 24. oktobra - Združeni narodi danes obeležujejo 77. leto obstoja, ki ga bodo tradicionalno proslavili v Slovenj Gradcu, ki zadnjih 33 let nosi naziv mesto glasnik miru. V uradu župana so zapisali, da v Slovenj Gradcu tako že od leta 1989 skušajo "varovati mir, (...) premagovati lakoto, bolezni in nepismenost ter spodbujati spoštovanje človekovih pravic".