NSi v tekmo za županski stolček Ljubljane pošilja Mojco Sojar

Ljubljana, 20. oktobra - Kandidatka NSi za županjo Mestne občine Ljubljana je dosedanja mestna svetnica Mojca Sojar. Ključne točke njenega programa so zdravje, varnost in urejenost Ljubljane. Mestu želi dati drugo priložnost in nov obraz, je dejala ob vložitvi kandidature in dodala, da se v župansko tekmo ne podaja zato, da bi premagala dosedanjega župana.