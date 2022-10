Dve desetletji po zajetju talcev v moskovskem gledališču nejasnosti ostajajo

Moskva, 23. oktobra - Mineva 20 let od tragedije s talci v moskovskem gledališču Dubrovka, ko se je več kot 900 obiskovalcev znašlo v rokah 40 oboroženih čečenskih upornikov. Ti so tri leta po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin sprožil drugo čečensko vojno, zahtevali umik ruskih sil iz Čečenije in v nasprotnem grozili z razstrelitvijo gledališča.