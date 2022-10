Podpisane pogodbe za 20 kilometrov kolesarskih povezav v Pesnici in Svetem Juriju

Pesnica, 21. oktobra - V Pesnici so v četrtek podpisali tri pogodbe za izgradnjo kolesarskih povezav na območju Slovenskih goric med Jarenino, Lenartom in Zgornjo Senarsko ter med Jarenino, Pernico in Jurovskim Dolom. Skupna vrednost vseh treh investicij je vredna dobre tri milijone evrov, zgrajenih pa bo dobrih 20 kilometrov povezav v občinah Pesnica in Sveti Jurij.