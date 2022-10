EU sprejela sankcije proti Iranu zaradi dobave dronov Rusiji

Bruselj, 20. oktobra - Države EU so sprejele sankcije proti Iranu zaradi dobave dronov Rusiji, je danes sporočilo češko predsedstvo Sveta EU. Gre za zamrznitev premoženja treh posameznikov in ene pravne osebe, ki so odgovorni za dobave dronov, s katerimi Rusija napada cilje v Ukrajini. Sankcije naj bi začele veljati še danes po objavi v uradnem listu EU.