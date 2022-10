Na Fakulteti za arhitekturo konferenca Evropske arhitekturne platforme LINA

Ljubljana, 21. oktobra - Na Fakulteti za arhitekturo bo danes in v soboto potekala konferenca Evropske arhitekturne platforme LINA. Na konferenci z naslovom Arhitektura in prihodnost planeta bodo svoje delo predstavili vabljeni govorci in 25 LINA štipendistov. Večerne ure bodo namenjene posvetu ob 150-letnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika.