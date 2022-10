V SEM razstavo posvetili konjem

Ljubljana, 20. oktobra - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) so nocoj odprli občasno razstavo Sveti konji - nebesni jezdeci. Po besedah direktorice muzeja Natalije Polenec predstavlja bogato zapuščino mitološkega in simbolnega pomena konjev in njihovih hibridnih različic, med katerimi sta v ospredju Pegaz in samorog.